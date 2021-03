Denimul, la putere! Această rochie revine în fiecare primăvară Rochia-camașa din denim este o piesa la moda minunata, care poate fi purtata in multe feluri. Dar pentru sezonul primavara/vara 2021, ea renunța la accentele sale occidentale specifice anilor ’70 pentru o varianta mai clasica. Pe masura ce zilele cresc, cateva tendințe de imbracaminte au aparut deja și dau tonul... The post Denimul, la putere! Aceasta rochie revine in fiecare primavara appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

