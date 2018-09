Denim Diva. Lady Diana, style icon chiar și la 21 de ani de la moartea sa A spart gheața incalcand protocolul regal de fiecare data cand i s-a parut absurd, a devenim muza designerilor de pretutindeni, care-i creau ținute speciale și-i dedicau colecții intregi, și a declanșat moda jeanșilor purtați in calitate de mama, femeie lipsita de prejudecați și prințesa moderna. Și asta pentru ca regretata prințesa a inspirat colecții intregi din denim, chiar și dupa mai bine de doua decenii de la dispariția sa. DIANA SPENCER, la 17 ani Daca te uiți la modelele de blugi din colecțiile actuale, trebuie sa știi ca Lady Di le-a purtat prima! Adora denimul și ajunsese sa apeleze… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

