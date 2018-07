Deneş: Toate autovehiculele încărcate cu lemne, urmărite de anul viitor prin GPS Toate autovehiculele incarcate cu lemne vor fi urmarite prin GPS din a doua jumatate a anului viitor, prin dezvoltarea programului SUMAL, in colaborare cu STS, a declarat, vineri, la Cimpeni, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes.



"Nu ascund faptul ca noi dezvoltam in continuare SUMAL-ul (sistem informational integrat de urmarire a materialelor lemnoase - n.r.), prin STS, si, intr-un termen foarte scurt, o sa cream posibilitatea ca sa urmarim prin GPS fiecare autovehicul incarcat cu masa lemnoasa, pentru ca, (...), in paralel sau in acelasi timp cu deblocarea sectorului silvic,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Dupa cum a promis ieri, 10 iulie, cand s-a aflat intr-o scurta vizita prin judetul Valcea, ocazie cu care a poposit si la Babeni, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes s-a tinut de cuvant si a imortalizat imaginea dezastrului cu ajutorul unei drone, pentru a se observa exact dimensiunea problemei…

