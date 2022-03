Stiri pe aceeasi tema

- Credem cu tarie ca lucrurile bune necesita timp. Exact la fel cum proiectele de impact au nevoie de o echipa de organizare determinata sa planifice desfașurarea acestuia ca la carte, alocandu-i timp... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Potaissa Turda s-a impus aseara, scor 31-27, in fața celor de la CSM Focșani și ramane pe primul loc al clasamentului. Avand un avantaj liniștitor fața de adversar, Horațiu Gal a dat șansa și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Spitalul Clinic Județean de Urgența angajeaza, in regim de urgența, pe mai multe posturi disponibile, fara concurs, doar pe baza de dosar și interviu. Posturile vor fi ocupate pe perioada starii de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Alimentația necorespunzatoare și stilul de viața haotic al tinerilor din ziua de azi se resimte asupra organismului, afectand in special stomacul. Potrivit unui studiu realizat in Australia, cazurile de cancer gastrointestinal sunt in creștere in special la grupa de vartsa 18-50 de ani. Specialiștii…

- Astazi, 7 Ianuarie 2022, primarul Municipiului Turda, Cristian Matei, a simțit nevoie de a-l felicita personal pe domnul Nemeș Otto care a implinit 100 de ani, exprimandu-și astfel prețuirea și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Sanatații, prof. dr. Alexandru Rafila, a emis Ordinul cu privire la acordarea titlului de medic specialist ATI pentru 113 medici care au absolvit examenul de specialitate la 31 decembrie 2021 și au finalizat stagiile de rezidențiat. Alți 48 de medici ATI, care au absolvit examenul de specialitate,…

- Centrul Rațiu, a deschis a doua ediție a programului de mentorat pentru tinerii jurnaliști. Programul le ofera studenților, masteranzilor și absolvenților oportunitatea de lucra in cadrul unui stagiu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Primaria Municipiului Campia Turzii aduce in atenția cetațenilor ca pot beneficia de cursuri de calificare gratuite -lucrator in comerț și ajutor de bucatar in cadrul proiectului „Facilitarea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!