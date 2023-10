Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au manifestat vineri in centrul New York-ului pentru a cere incetarea „colonizarii israeliene” si a denunta sprijinul Statelor Unite pentru Israel, exprimandu-si totodata temerile fata de operatiunile militare din Gaza, transmite AFP. In megaorasul de la rascrucea tuturor comunitatilor…

- Presedintele FIFA, Gianni Infantino, a prezentat condoleantele organismului pe care-l conduce presedintilor federatiilor palestiniene si israeliene de fotbal intr-o scrisoare trimisa vineri, ca reactie la conflictul sangeros dintre Israel si Gaza, informeaza AFP, potrivit Agerpres."FIFA se alatura…

- Cel putin 1.417 palestinieni au fost ucisi, iar alti 6.268 au fost raniti in represaliile israeliene in Fisia Gaza dupa atacul Hamas in Israel de sambata, anunta Ministerul palestinian al Sanatatii de la Gaza, relateaza AFP si CNN.

- Bilantul victimelor atacurilor israeliene in Fasia Gaza a crescut la 830 de morti si 4.250 de raniti, anunta marti Ministerul palestinian al Sanatatii, relateaza CNN.Un bilant anterior anunta 687 de morti. Ministerul palestinian perecizeaza ca intreruperi ale Internetului afecteaza actualizarea bilantului…

- Dupa atacul Hamas asupra Israelului sambata, palestinienii din Fașia Gaza s-au imparțit in tabara care sarbatorea „victoria” asupra israelienilor și tabara celor pe care i-a ingrozit ce s-a intamplat, pentru ca știau ca razbunarea Israelului va fi una pe masura, transmite CNN.

- Palestinienii din Fasia Gaza au declarat ca traiesc in conditii disperate, pe fondul atacurilor continue ale fortelor aeriene israeliene.Vezi și: 'Israelienii se simt umiliți: exista aceasta ignoranța israeliana tradiționala conform careia avem cea mai puternica armata': jurnalist israelian Oficialii…

- Papa Francisc a cerut duminica incetarea atacurilor si violentelor in Israel si Gaza, spunand ca terorismul si razboiul nu vor rezolva nicio problema, ci doar vor aduce suferinta si moarte oamenilor nevinovati, relateaza Reuters si AFP. „Urmaresc cu ingrijorare si durere ceea ce se intampla in Israel”,…

- Israelul riposteaza extrem de dur: sute de morți raportați in randul palestinienilorPotrivit oficialilor palestinieni locali, loviturile israeliene asupra Fasiei Gaza au ucis 161 de persoane si au ranit aproape 1.000 de persoane, informeaza News.ro.Israelul a declarat anterior ca a inceput sa atace…