Stiri pe aceeasi tema

- Seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, Janos Lazar, nu intentioneaza sa obtina o functie in noul guvern de la Budapesta, care va fi format in luna mai, relateaza vineri MTI. Intr-un interviu acordat unui post de radio regional, citat de site-ul de stiri index.hu, Lazar a precizat ca intentioneaza…

- Partidul de guvernamant Fidesz si-a asigurat o majoritate de doua treimi si in viitorul parlament al Ungariei, obtinand potrivit rezultatelor preliminare anuntate de autoritatea electorala nationala 133 de mandate parlamentare din cele 199. Liderul Fidesz, premierul Viktor Orban, si-a asigurat astfel…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat pe premierul Ungariei, Viktor Orban, pentru victoria la parlamentarele de la Budapesta, obtinuta de partidul prim-ministrului ungar, Fidesz.

- Dupa ce a votat intr-un district bogat din Budapesta impreuna cu sotia sa, Orban a declarat ca viitorul Ungariei este in joc in vot. "De aici voi merge si voi lua parte la mobilizarea alegatorilor ... Am votat pentru Fidesz si le cer tuturor sa participe la alegeri", a spus Orban unui grup de jurnalisti.…

- ALEGERI Ungaria 2018: Potrivit unui sondaj recent efectuat de Institutul Nezopont, aproximativ 50% dintre alegatorii ungari il sustin pe Viktor Orban (54 de ani) pentru un nou mandat in fruntea guvernului de la Budapesta. Partidul Fidesz si Viktor Orban au subliniat ca scrutinul de duminica…

- In Ungaria au loc astazi alegeri legislative pe care partidul premierului Viktor Orban are toate sansele sa le castige, chiar daca va mai pierde din majoritatea pe care o detine acum, Orban, cunoscut pentru retorica sa antimigratie si eurosceptica, ar putea obtine al treilea mandat de sef al Guvernului.…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca "nu ne-am incheiat inca munca" si "mai avem multe de facut", dar si ca politica din tara sa a scapat de "euro-bla-bla", de "liberalismul…