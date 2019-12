Demonstraţii la Roma împotriva partidelor de extremă dreapta Zeci de mii de italieni au demonstrat la Roma impotriva partidelor de extrema dreapta. A fost un nou episod din asa-numita miscare a "sardinelor", prin care oamenii ocupa, pana la refuz, piete din orasele italiene pentru a denunta mesajele populiste si anti-imigratie. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

