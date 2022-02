Denunțand „imperialismul american” la el acasa și „razboaiele sale nesfarșite bazate pe minciuni”, manifestanți s-au adunat in fața Casei Albe și la New York pentru a spune „nu” unui conflict cu Rusia și pentru a cere dizolvarea NATO. In pline tensiuni Moscova-Washington, președintele rus Vladimir Putin are de ce sa fie incantat. Acasa la omologul […] The post Demonstrații incredibile in fața Casei Albe: „Nu razboiului cu Rusia!”, „Dizolvați NATO” (VIDEO) first appeared on Ziarul National .