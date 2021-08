Demonstraţii de gătit la ceaun şi concurs culinar, la Cea1 Borsec Festival Zeci de bucatari au participat, sambata si duminica, in statiunea Borsec, la demonstratii de gatit la ceaun si la un concurs culinar, evenimentele care au atras sute de pofticiosi fiind organizate in cadrul Cea1 Borsec Festival, potrivit Agerpres. Daca in 2020, din cauza situatiei pandemice, festivalul a avut o formula restransa, iar "ceaunul" a lipsit de la Borsec, acum oamenii s-au bucurat de preparatele gatite in aer liber. In preajma partiei de schi s-au aprins focurile, s-au pregatit ingredientele si fiecare echipa si-a demonstrat maiestria in arta culinara, pentru ca produsul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

