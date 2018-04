Organizatorii le-au cerut oamenilor sa nu renunte la proteste daca Orban isi va urma agenda si va continua sa adopte masuri represive fata de media si de societatea civila.



Criticii il acuza pe Orban ca ar fi incercat sa desfiinteze democratia in Ungaria, prin coruptie sistematica si afectarea independentei mediei.



La 8 aprilie, alianta de guvernamant Fidesz - Partidul Popular Crestin Democrat (KDNP) a castigat alegerile parlamentare din Ungaria, in conditiile in care a obtinut 49,51% dintre voturi dupa numararea a 69,14% dintre circumscriptiile electorale.