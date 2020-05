Demonstrații de AMPLOARE în două oraşe din Germania împotriva izolării Sute de protestatari au luat parte la demonstratii sambata in doua orase din Germania, Stuttgart si Berlin, impotriva restrictiilor in vigoare asupra vietii publice in eforturile de limitare a raspandirii coronavirusului, potrivit DPA. Potrivit organizatorilor, cateva sute de persoane s-au alaturat la ceea ce ei au numit un protest saptamanal 'non-partizan' in orasul Stuttgart din sud-vestul tarii, relateaza Agerpres. Initiatorul protestului, Michael Ballweg, a sustinut ca 5.000 de persoane s-au alaturat demonstratiei, in crestere fata de cele cateva sute in urma cu o saptamana. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

