Demonstrații de 1 Mai cu violențe la Berlin și în alte orașe germane Din cauza crizei Corona, marea demonstrație de la Berlin de 1 Mai a trebuit sa fie oficial anulata. Cu toate acestea, pe Internet au fost convocate proteste spontane și mii de oameni s-au adunat și au marșaluit în Berlin-Kreuzberg. Anuala &"Demonstrație revoluționara de 1 Mai&" împotriva capitalismului a fost întotdeauna prilej de ciocniri ale activiștilor de Stânga cu forțele de ordine. Anul acesta, în plina campanie de distanțare, din cauza coronavirusului, manifestațiile de diferite orientari politice s-au desfașurat pe alocuri în forța, soldându-se… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

