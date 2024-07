Stiri pe aceeasi tema

- Igor Munteanu este conferențiar universitar la Academia de Studii Economice de la Chișinau (ASEM) și, totodata, președinte al Consiliului Administrativ al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS). In perioada anilor 2019-2021 a fost deputat in Parlamentul Republicii Moldova și președinte…

- Presedintele USR Constanta, deputatul Stelian Ion spune ca din toamna, cand va intra oficial in cel de al doilea mandat, primarul Vergil Chitac va aduce la putere PSD si AUR, cu care vrea sa faca majoritatea in Consiliul Local Municipal Constanta. Cel putin asa reiese din singurul interviul pe care…

- Comentariile facute joi de președintele rus, Vladimir Putin, potrivit carora Moscova ar putea furniza arme pentru Coreea de Nord dupa semnarea unui pact de aparare cu Phenianul, sunt "incredibil de ingrijoratoare", a declarat purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al Statelor Unite, Matthew…

- Razboiul din Ucraina a facut ca industria auto din Rusia sa fie marginalizata. Marii producatori de automobile au parasit aceasta țara, iar printre ei s-au numarat și francezii de la Renault care aveau o uzina in apropiere de Moscova. Uzina a fost preluata de Avtovaz. Intre timp, marca ruseasca a profitat…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov sufera de peste cinci ani de necroza pancreatica, o afecțiune care poate duce la deces, a relatat luni site-ul independent de știri Novaya Gazeta Europe, citand surse anonime de la spitalul prezidențial din Moscova unde ar fi fost acesta tratat. Starea de sanatate a lui…

- Prima premiera a Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din 2024, programata pe data de 22 mai, este totodata o premiera in Romania. Se anunța un spectacol... The post Teatrul aradean pregatește un megaspectacol, dupa un scenariu laureat cu Premiul Olivier, Tony sau Critics’ Circle și jucat pe scenele Broadway…

- Mercedes-AMG, divizia de performanța a celor de la Mercedes-Benz, lucreaza la un viitor SUV electric de performanța. Conform publicației britanice Autocar, noul model ar urma sa apara in 2026 și va avea un propulsor electric ce va dezvolta peste 1000 de cai putere. De altfel, noul model ar urma sa fie…

- Guvernul de la Berna a confirmat miercuri, 10 aprilie, ca va gazdui la jumatatea lunii iunie o conferinta la nivel inalt care va dura doua zile si va avea drept scop obtinerea pacii in Ucraina, desi Moscova a anunțat in mod clar pana in prezent ca nu va participa, considerand ca Elvetia si-a pierdut…