Demonstrație în sprijinul profesorilor, la Budapesta Mii de elevi, insoțiți de parinții lor, au manifestat la Budapesta in sprijinul profesorilor concediați. Cadrele didactice din Ungaria au demarat o campanie prin care faceau apel la nesupunere civica pentru a determina guvernul sa le mareasca salariile. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de elevi si profesori au ieșit in strada, la Budapesta și au protestat fata de salariile mici si a lipsei de reforma din educatie. Dascalii se plang ca au fost excluși de la sprijinul acordat de guvern pentru alte grupuri sociale, cum ar fi pensionarii sau medicii.„Cunosc o mulțime de profesori…

- Zeci de mii persoane au manifestat, miercuri, la Budapesta pentru a denunta din nou salariile profesorilor, conditiile de munca si problemele de personal, scrie Agerpres. „Suntem alaturi de profesorii nostri”, „Fara profesori nu exista viitor”, se putea citi pe bannerele purtate de manifestanti, multi…

- Zeci de mii de elevi si profesori au ieșit in strada, la Budapesta și au protestat fata de salariile mici si a lipsei de reforma din educatie. Dascalii se plang ca au fost excluși de la sprijinul acordat de guvern pentru alte grupuri sociale, cum ar fi pensionarii sau medicii.„Cunosc o mulțime de profesori…

- Mii de cetateni ai Ungariei au protestat vineri la Budapesta impotriva salariilor mici si a conditiilor proaste de munca ale profesorilor pe fondul penuriei de personal didactic, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Mii de cetateni ai Ungariei au protestat vineri la Budapesta impotriva salariilor mici si a conditiilor proaste de munca ale profesorilor pe fondul penuriei de personal didactic, informeaza France Presse.

- In 64 de universitati din Ungaria vor fi initiate cursuri in cadrul carora studentii vor invata cum sa cada in siguranta. Acordul privind aceasta initiativa a fost semnat, luni, de Laszlo Borhy, academician, profesor universitar, presedinte al Conferintei Rectorilor din Ungaria, rectorul Universitatii…

- Ungaria este in mod special dependenta de gazul rusesc și se opune oricaror potențiale sancțiuni europene care sa vizeze importurile de energie din Rusia, scrie publicația europeana Politico.Ungaria se așteapta ca in aceasta vara sa ajunga la un nou acord cu Rusia, care ar urma astfel sa furnizeze statului…