Exista multe femei care, de-a lungul timpului, au ramas insarcinate și au nascut in mașina, aflandu-se pe drum spre spital. Altele se tem de acest lucru și se gandesc ce ar face in cazul in care ar fi puse in aceasta situație. Ce faci daca ți se rupe apa și nu ai ajuns in timp util la spital. Medicii iți explica pas cu pas ce este bine și ce nu sa faci in aceasta situație.