Mii de combatanti cu fata a acoperite de cagule, din cadrul aripii militare a miscarii palestiniene Hamas, au defilat in Fasia Gaza cu lansatoare de rachete, rachete si o drona, la o saptamana dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu cu Israelul, relateaza AFP. In vehicule sau pe jos, majoritatea cu arma in mana, membri ai Brigazilor Ezzedine al-Qassam au defilat vineri in orasul Rafah, in sudul enclavei palestiniene, in care Hamas se afla la putere si care este supusa unei blocade israeliene de aproape 15 ani. O multime de palestinieni a asistat la defilare, inclusiv copii, fete si baieti,…