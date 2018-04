Stiri pe aceeasi tema

- Dupa "plaja" din meciul cu Danemarca și "campul cu cartofi" de la disputa cu Franța, pentru Romania a venit momentul "campului de oi". Noul stadion "Ion Oblemenco" a fost inaugurat in noiembrie 2017, iar in prezent gazonul se prezinta intr-o stare deplorabila. Pe buna dreptate, jurnaliștii suedezi au…

- La 21 martie 2008, grupul Ford Motor Company a semnat contractul de achizitie a pachetului majoritar de actiuni pentru preluarea uzinei de la Craiova si a demarat o investitie initiala de peste 675 de milioane de euro prin care aceasta unitate de productie urma sa se transforme intr-o fabrica de inalta…

- Ford aniverseaza in 21 martie 10 ani de la preluarea uzinei de la Craiova, care va inregistra in 2018 o producție record cu cei aproape 4500 de angajați, la capatul unor investiții cumulate de 1.2 miliarde de euro.

- Au mai ramas cateva zile pana cand nationala feminina isi va intra pe deplin in drepturi in aceasta perioada a anului. Romania va juca saptamana viitoare doua meciuri cu Rusia pentru calificarea la Campionatul European din decembrie, nu decisive, dar cu un rol important in perspectiva turneului…

- Adrian Iencsi le transmite oficialilor dinamovisti ca ar trebui sa aiba rabdare cu Florin Bratu, abia instalat pe banca tehnica, si e convins ca cei din "Stefan cel Mare" au nevoie de un presedinte care sa stie sa faca legatura dintre vestiar si cei din birouri. In prezent, functia de detinuta…

- Modelul EcoSport a fost lansat anul trecut in luna noiembrie la Craiova si este cel mai complex automobil produs in Romania. Compania americana a investit in fabrica din Banie suma de 200 de milioane de euro pentru productia acestui autoturism.

- CSU Craiova l-a transferat pe Dominik Glavina. Ocupanta locul 3 in Liga 1 la fotbal a anunțat achiziționarea atacantului croat pentru cel puțin patru luni, cu opțiune de prelungire a contractului pe trei ani. Nascut pe data de 6 decembrie 1992 in localitatea croata Cakovec, noul varf al Craiovei a…