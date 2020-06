Demonstrație care s-a terminat rău! S-a legat de copac în PARÂNG și a aruncat cheia Un tanar s-a legat cu un lant de un copac intr-o padure din Muntii Parang, apoi a aruncat cheia lacatului. A vrut sa faca un experiment legat de tehnicile de supravietuire in salbaticie, insa nu a luat in considerare faptul ca nu are destule provizii. Dupa trei zile a inceput sa strige dupa ajutor si din fericire pentru el a fost auzit de niste ciobani care treceau prin zona si au anuntat salvamontistii, potrivit adevarul.ro. Barbatul a fost gasit in zona Polatiste, la granita judetelor Hunedoara si Gorj. El le-a marturisit salvatorilor ca era deja de trei zile acolo, iar de doua zile isi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

