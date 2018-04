Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 10.000 de oameni au participat, sambata, la un nou protest la Budapesta, ei manifestand impotriva controlului guvernului asupra presei, care l-ar fi ajutat pe premierul Viktor Orban sa castige alegerile din 8 aprilie, scrie News.ro.

- Protestatarii s-au mobilizat pe Facebook și s-au strans pentru a manifesta impotriva controlului pe care il exercita partidul Fidesz asupra presei, care, dupa spusele acestora, a devenit „mașina de propaganda” a lui Viktor Orban. Mii de oameni au mers in marș pana in fața parlamentului,…

- Comisia electorala din Ungaria (NVI) a confirmat duminica rezultatul final al alegerilor parlamentare din 12 aprilie, la care partidul Fidesz al premierului nationalist Viktor Orban a obtinut 133 de locuri din cele 199, cat numara parlamentul de la Budapesta, adica o majoritate clara de doua treimi.…

- Mii de manifestanți au cerut in strada, sambata, la Budapesta, un nou sistem electoral. Partidul naționalist de dreapta al premierului Viktor Orban, Fidesz, are in parlament o supermajoritate, deși a obținut in alegerile de saptamana trecuta in jur de 50% din voturi.

- Zeci de mii de persoane au ieșit sambata seara in strada, la Budapesta, pentru a protesta fața de sistemul electoral care a asigurat victoria partidului naționalist al premierului Viktor Orban. Alegerile parlamentare au avut loc duminica trecuta. Protestatarii au cerut renumararea voturilor,…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat, marti, ca rezultatul alegerilor parlamentare ofera guvernului condus de Fidesz un mandat puternic, insa a avertizat ca Ungaria va avea ”lupte grele” de dat in lunile urmatoare, relateaza agentia MTI. ”Ungaria va avea de dus…

- Autor: Octavian ANDRONIC „Pompierul comunitar” Timmermans este ingrijorat de incendiul care a cuprins Ungaria. Care - in opinia democraților de la Bruxelles - miroase a dictatura. Chiar daca a majoritații, tot dictatura se cheama. Una nesanatoasa, care permite majoritarilor sa decida in probleme in…

- Dragnea i-ar fi reprosat demnitarului maghiar comportamentul Guvernului de la Budapesta pe doua teme: sfidarea Romaniei de Ziua Nationala si actiunile inamicale ale Ungariei in anul Centenarului. Mai mult, Dragnea i-a spus lui Szijjarto ca Romania ar putea deschide un dosar extrem de sensibil, patrimoniul…