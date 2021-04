Stiri pe aceeasi tema

- Alte 700 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 6 sunt de import : Germania-2, Egipt – 1, Elveția-1, Italia-1, Marea Britanie – 1.

- Germania si Italia au fost in anul 2020 principalii parteneri comerciali ai Romaniei, atat in ceea ce priveste exporturile cat si importurile de bunuri, arata datele publicate ieri de Eurostat si preluate de Agerpres. In 2020, Germania, prima economie europeana, a fost destinatia spre care s-au indreptat…

- Dosarul a fost inaintat Tribunalului Dolj. Acuzat de constituirea unui grup infractional organizat, trafic de persoane si santaj, Alex Bodi a fost arestat preventiv pe 12 noiembrie 2020, prin decizia Tribunalului Dolj. Aflat in arest la domiciliu in vila sa din Tunari, acesta a cerut saptamana trecuta…

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean , a declarat ca adeverinta electronica de libera circulatie nu este, de fapt, un pasaport si nici nu va fi o conditie pentru calatoria in strainatate. Aceasta va fi, cel mai probabil, finalizata in iunie 2021. ”Nu este un pasaport. Este un document…

- Doi rezidenți de la un azil de batrani din Brisbane, Australia, au fost plasați sub supraveghere dupa ce au primit din greșeala de cel puțin patru ori doza recomandata din vaccinul Pfizer, informeaza Hotnews , care citeaza EFE. Nici unul dintre pacienți, in varsta de 94 și 88 de ani, nu a prezentat…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor si teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie carantina, care va intra in vigoare de luni. Este vorba, printre altele, de Portugalia, Israel, Cehia, Spania, Statele Unite, Emiratele Arabe Unite, Marea…

- In noua lista stabilita de Romania sunt 48 de state și regiuni din cauza numarului mare de persoane infectate cu virusul SARS CoV-2. Lista actualizata pe 18 ianuarie ramane in continuare valabila, informeaza Grupului de Comunicare Strategica in urma cu scurt timp. Pe lista sunt: Statele Unite ale Americii,…

- Fostul premier britanic Tony Blair ii cere actualului prim-ministru Boris Johnson ca Marea Britanie sa preia inițiativa pașapoartelor de vaccinare COVID-19 și sa ridice subiectul la reuniunile forumului G7 (Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de…