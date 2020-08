Demonstrat! Optimismul întărește sistemul imunitar Optimismul poate proteja sanatatea, spun psihologii, care au constatat ca atitudinea fața de viața afecteaza sistemul imunitar uman si nu numai imbunatateste sistemul cardiovascular, astfel cum au descoperit recent cardiologii canadieni. Rezultatele cercetarii au aratat ca oamenii care au o atitudine pesimista fața de viata au mai putine sanse de succes in lupta impotriva infecției virale. In aces Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Impactul pandemiei asupra copiilor din mediul rural: 40% dintre parinti nu au reusit sa asigure alimentele si produsele de baza. Doar 60% dintre elevi au facut scoala online - Peste 60% dintre parintii din mediul rural nu au lucrat in perioada pandemiei, arata o cercetare realizata de Fundatia World…

- Lucratorii de la Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad - Sistemul de Gospodarire a Apelor Iasi verifica situatia semnalata pe raurile Bahlui si Jijia privind mortalitatea piscicola, fiind prelevate si ieri si astazi probe, in vederea efectuarii de analize de laborator. In acelasi timp, s-a actionat…

- Ceaiul de menta este unul din cele mai populare infuzii, fiind foarte racoritor si un aliat de nadejde in prevenirea si tratarea a numeroase afectiuni. Reduce stresul Unul din principalele beneficii ale ceaiului de menta este acela ca are o puternica actiune antistres. Baut inainte de culcare, ceaiul…

- Studiile, care au implicat 1.077 de pacienti, arata ca injectarea acestuia a facut ca ei sa dezvolte anticorpi si leucocite care pot lupta cu noul coronavirus. Descoperirea este promitatoare, insa este inca devreme sa fie stiut daca este suficient pentru a oferi protectie, astfel ca studii mai ample…

- Acestarticol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier.Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.Abia daca trecuse de pragul primei luni de viața cand medicii au diagnosticat-o Alexandra Stavila, din Chișinau, Republica Moldova, cu amiotrofie…

- Ziarul Unirea Te poți reinfecta cu noul coronavirus daca ai avut deja? Ce spun cercetatorii despre COVID-19 și imunitate Te poți reinfecta cu noul coronavirus daca ai avut deja? Ce spun cercetatorii despre COVID-19 și imunitate. BBC a facut un rezumat a ceea ce știm pana acum despre imunitate și COVID-19.…

- Socul negru este un veritabil antiviral natural de top. Este remediul naturist aproape de perfecțiune, folosit de mii de ani, cu eficiența dovedita noteaza exquis.ro.Sunt surse care prezinta aceasta planta ca fiind cultivata chiar și de omul preistoric. Exista rețete naturiste din Egiptul…

- Kilogramele in plus ne fac vulnerabili in fata coronavirusului. Doar unul din cinci pacienti infectati, care au ajuns in stare critica si care sufereau de obezitate, a reusit sa invinga boala. Restul. au murit. Explicatia medicilor e simpla. Obezitatea duce la o multime de afectiuni care slabesc sistemul…