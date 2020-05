Demonstranți contra „dictaturii militare”, arestați la Berlin Politia germana a procedat vineri la multiple arestari ale militantilor de extrema stanga, ai miscarii de dreapta identitare sau conspirationistilor care doreau sa faca din 1 mai un punct culminant al opozitiei impotriva izolarii, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. In capitala Berlin, 5.000 de politisti au fost mobilizati pentru a fi respectata interdictia de […] The post Demonstranți contra „dictaturii militare”, arestați la Berlin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

