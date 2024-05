Demografia – temeri și soluții. Venitul Universal Necondiționat de Octavian Badescu Se pare ca pana in anul 2050 in Romania vor fi cu vreo 15% mai putini oameni, ca populatia cu varsta de munca va scadea cu vreo 25% si ca populatia de peste 65 de ani va creste cu vreo 30%. Implicit PIB-ul va scadea, pensile se vor diminua, taxele vor creste. Solutiile predicate sunt cresterea varstei de pensionare, a natalitatii si importul de forta de munca. Personal, ca economist si antreprenor, am o opinie diferita – anume aceea ca orice problema poate fi si o oportunitate, are si solutie si ca o schimbare ofera intotdeauna prilej prielnic infaptuirii alteia, ca sa citam… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

