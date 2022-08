Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile dintr-un oraș din Toscana le-au cerut localnicilor sa inchida ferestrele și sa nu intinda rufele afara, pentru a combate o invazie de musculițe care chinuie localnicii și turiștii de cateva saptamani. Incasarile in Orbetello au scazut cu 60%, deoarece mii de insecte supara turiștii.…

- Ne aflam in plina perioada de concedii, iar mulți dintre turiștii romani aleg sa-și petreaca vacanța de vara in strainatate. Afla ce este asigurarea de calatorie și de ce ar fi bine sa o faci. Dincolo de planificarea propriu-zisa a vacanței, care presupune, intre altele, rezervari la avion și la hotel…

- Un incendiu a izbucnit, luni dupa-amiaza, la un TIR incarcat cu baloți de paie. Incendiul s-a produs pe DN 65, in afara localitatii doljene Pielesti. Potrivit IPJ Dolj, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Dolj și Secției 5 Politie Rurala Pielesti acționeaza pe DN 65, in afara localitații Pielești,…

- Rezultatele inregistrate la proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante sau rezervate din invatamantul preuniversitar 2022 inainte de contestatii au fost facute publice de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ).

- Nelu Varga, patronul lui CFR Cluj, ia masuri dure dupa ce echipa sa a fost eliminata de Pyunik in preliminariile Champions League (0-0 in tur și 2-2, 3-4 la penalty-uri in retur). Omul de afaceri este gata sa faca schimbari importante la formația din Gruia. Deși a spus imediat dupa meci ca nu vrea sa-l…

- Vecinii nu au putut sa ramane indiferenți la povestea spusa de Simona Pașa și de mama ei la Acces Direct, astfel ca au intervenit și s-au aparat așa cum au știu mai bine in privința amenințarilor din cauza cațeilor. Iata ce spun locatarii despre actrița faimoasa, dar și de mama ei și de momentele in…

- Una dintre bauturile preferate ale romanilor are beneficii impresionante pentru sanatate. Deși fiecare roman consuma, anual, puțin peste 100 de litri din aceasta bautura, majoritatea nu ii cunosc avantajele. Potrivit unui studiu realizat recent de catre specialiști, acest lichid menține inima sanatoasa.…

- Un barbat din comuna Vama, care și-a injunghiat fratele cu un cuțit in zona claviculei, și-a aflat vineri pedeapsa finala. Curtea de Apel Suceava a menținut practic soluția de la Tribunalul Suceava și l-a condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare pe Cozmin Nicolai Sacaliuc. Acesta a fost gasit ...