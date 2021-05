Democrațiile lumii sub semnul „furtului de libertate” Mai mult de jumatate dintre locuitorii demcrațiilor lumii cred ca libertatile le-au fost restranse in mod exagerat. Acesta potrivit rezultatelor unui sondaj la nivel global. Ancheta a fost publicata miercuri, potrivit Reuters. Indicele perceptiei asupra democratiei (DPI) este cel mai amplu studiu anual care monitorizeaza atitudinile fata de democratie in intreaga lume. Ancheta a fost intreprinsa de Fundatia Alianta Democratiilor, in colaborare cu compania Latana, si, potrivit autorilor, este reprezentativa pentru mai mult de 75% din populatia lumii. Multi vad in inegalitatea economica si puterea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

