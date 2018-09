Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri plecarea din functie in curand a avocatului Casei Albe Don McGahn, in momentul in care ancheta procurorului special Robert Mueller devine din ce in ce mai amenintatoare pentru cercul de apropiati al presedintelui SUA, relateaza AFP si dpa. "Avocatul…

- John McCain, in varsta de 81 de ani, a fost diagnosticat cu o tumoare cerebrala agresiva si este sub tratament din iulie 2017. John McCain a plecat de la Washington in Arizona, pentru a sta cu familia, desi ramane un politician activ si il critica frecvent pe presedintele Donald Trump.

- Senatorul republican american Rand Paul afirma ca i-a inmanat presedintelui rus, Vladimir Putin, o scrisoare din partea omologului sau american, Donald Trump, dar Kremlinul sustine ca documentul a fost trimis pe canale diplomatice, informeaza site-ul agentiei Reuters, citat de Mediafax.

- Presedintele american Donald Trump a trimis la Senat nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru functia de ambasador extraordinar si plenipotentiar al SUA in Romania, informeaza un comunicat postat pe site-ul Casei Albe marti, 31 iulie.

- Presedintele american Donald Trump l-a nominalizat pe conservatorul Brett Kavanaugh sa ocupe un post de judecator la Curtea Suprema a SUA, insa aprobarea acestei nominalizari ar putea sa fie dificila in conditiile in care republicanii au o majoritate fragila in Senat.