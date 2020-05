Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Democrat din Moldova (PDM), condus de ex-premierul Ion Chicu, anunta ca „se disociaza de declaratiile premierului Chicu, care pot prejudicia grav relatia dintre Chisinau si Bucuresti”. Democratii vor cere convocarea de urgenta a Consiliului Coalitiei la acest subiect. In acelasi timp, formatiunea…

- MAE reacționeaza la o postare a premierului Republicii Moldova, Ion Chicu, spunand ca a facut declarațiile denigratoare la adresa Romaniei „absolut inacceptabile”. Ion Chicu a scris, cu referire la Siegfried Mureșan, ca se uita „la baiețașii aștea romani oploșiți prin structurile europene”. „Fața de…

- Tensiuni intre Republica Moldova și Romania dupa ce premierul Ion Chicu a facut declarații dure la adresa Bucureștiului. El s-a referit intr-o postare pe o rețea sociala la corupția din Romania și la modul in care țara noastra a gestionat criza Covid-19. Potrivit stiri.tvr.ro, intr-o postare pe o rețea…

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei considera denigratoar și inacceptabile declarațiile premierului Ion Chicu, care l-a facut cu ou si otet pe europarlamentarul roman Siegfried Mureșan, dupa ce a acesta a lansat mai multe critici la adresa Guvernului de la Chișinau.

- Președintele Partidului Mișcarea Populara, Eugen Tomac, a reacționat la atacurile prim-ministrului Ion Chicu adresate europarlamentarului Siegfried Mureșan, dar și la adresa Romaniei. Tomac este de parere ca autoritațile romane ar trebui sa-i retraga acestuia cetațenia romana.

- Partidul Democrat se afla în aceste clipe în ședința, unde se discuta mai multe probleme interne. Membri și deputați ai Partidului Democrat se afla în aceste clipe, în ședința, la care se discuta problemele pe intern, create dupa ce unii deputași au parasit formațiunea,…

- Fostul premier, Pavel Filip, a vorbit astazi in studioul Jurnal TV despre cum a aflat ca fostul șef al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a fugit din Republica Moldova. Acesta a mai spus ca nu a știut ca Plahotniuc deținea dubla identitate in RM și a precizat de unde are bani pentru intreținerea…

- In plina epidemie de COVID-19, socialistii si democratii si-au dat mana la propriu si la figurat. Deputatii PSRM si PDM au semnat acordul de creare a unei majoritati parlamentare si au constituit Platforma Social-Democrata pentru Moldova.Membrii coalitiei au prezentat principalele prevederi…