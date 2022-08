Stiri pe aceeasi tema

- Percheziții ale FBI la reședința Mar-a-Lago, din Florida, a fostului președinte american Donald Trump. „Chiar mi-au spart seiful”, a spus Donald Trump, care nu a precizat insa motivul acestor descinderi. Presa din Statele Unite scrie ca perchezițiile sunt legate de o ancheta privind proasta gestionare…

- Democrații din Senat au adoptat un pachet de cheltuieli pentru clima și sanatate, trimițand legea in Camera Reprezentanților și aducandu-l pe Joe Biden cu un pas mai aproape de o victorie legislativa semnificativa, noteaza The Guardian. Daca va fi promulgat, proiectul de lege, cunoscut in mod oficial…

- Președintele american Joe Biden planuiește sa vorbeasca cu omologul sau chinez, Xi Jinping, in zilele urmatoare, intr-un moment de tensiuni intre cele doua țari. „Cred ca voi vorbi cu președintele Xi in urmatoarele 10 zile”, le-a spus Biden reporterilor miercuri, cand se intorcea dintr-o calatorie…

- Justitia americana incepe luni selectarea juratilor insarcinati sa examineze refuzul lui Steve Bannon, un apropiat al lui Donald Trump, de a coopera intr-o ancheta parlamentara cu prvire la luarea cu asalt a Capitoliului, relateaza AFP. Steve Bannon, un consilier discret, dar foarte influent, a jucat…

- Toate barfele, teoriile conspiratiei si acuzatiile impotriva unei Americi care s-a amestecat in politicile nationale ale unor tari inscrise la ONU ca fiind suverane si independente, toate discursurile despre actiuni sub acoperire care au incercat sau chiar au dus la schimbarea ordinii constitutionale…

- Sapte din 10 americani nu vor ca presedintele SUA, Joe Biden, sa candideze pentru un al doilea mandat, potrivit unui sondaj dat publicitatii vineri, conform caruia o treime dintre respondenti considera ca liderul american este mult prea in varsta, transmite EFE, preluata de Agerpres. Sondajul, realizat…

- Legiuitorii din statul american New York au adoptat vineri o lege care interzice armele in numeroase spatii publice, inclusiv in Times Square, si cere ca solicitantii de permise de portarma sa si dovedeasca abilitatile de a folosi o arma si de a si pune la dispozitie conturile de social media pentru…

- Deputatii au adoptat, miercuri, in plen, o propunere legislativa care instituie interdictia participarii la alegerile prezidentiale pentru persoanele care au, la data depunerii candidaturii, condamnari penale definitive.