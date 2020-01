Democraţii denunţă regulile procesului istoric împotriva lui Trump Democratii i-au acuzat marti pe senatorii republicani ca vor sa organizeze un proces de destituire "trucat" al lui Donald Trump, cu un calendar impus pentru a-l achita cat mai repede pe presedintele SUA, potrivit France Presse.



La cinci zile dupa ce au jurat sa faca dreptate "in mod impartial", cei 100 de senatori s-au reunit la 13:00 (18:00 GMT) la Capitoliu, sediul Congresului la Washington.



Prima lor sarcina va fi de a adopta o rezolutie pentru a incadra desfasurarea acestui proces istoric, care intervine cu zece luni inainte de alegerile prezidentiale, riscand sa afecteze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

