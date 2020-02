Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comitetului National Democrat, Tom Perez, a cerut joi o reexaminare a rezultatelor adunarilor electorale (caucus) desfasurate luni in statul american Iowa, dupa ce o serie de probleme au intarziat anuntarea lor si au creat incertitudine in privinta acuratetii lor, transmit Reuters si…

- Democratii americani au facut campanie cu privire la sistemul de sanatate din SUA atunci cand au preluat controlul asupra Camerei Reprezentantilor in 2018. Presedintele Donald Trump a indicat marti, in discursul anual privind Starea Uniunii, ca va incerca sa foloseasca aceasta tema in avantajul sau…

- Ryanair ar putea fi nevoita sa amane cu pana la doi ani planurile pe termen lung de a transporta 200 de milioane de pasageri pe an, din cauza intarzierilor de livrare a avioanelor Boeing 737 MAX, a anuntat luni cel mai mare operator aerian cu doscount din Europa, transmite Reuters.

- Senatorii democrati par sa fi esuat joi in tentativa de a aduna voturile necesare pentru convocarea de martori in procesul de destituire a presedintelui american Donald Trump, un esec ce deschide calea pentru achitarea acestuia la sfarsitul saptamanii, noteaza vineri Reuters. Democratii…

- Rusia dezvolta un vaccin impotriva noului tip de coronavirus din China, a informat miercuri Rospotrebnadzor, autoritatea pentru protecția consumatorilor din aceasta țara, citata de site-ul agenției de presa Reuters, arata Mediafax.„Da, cu siguranța, dezvoltam un vaccin. De fiecare data cand…

- Au fost localizate resturi care ar putea proveni de la avionul militar de transport care s-a prabusit saptamana aceasta cu 38 de persoane la bord in drum spre o baza militara din Antarctica, au anuntat miercuri Fortele Aeriene chiliene, potrivit Reuters . Unde au fost gasite resturile Resturile au fost…

- Societatea de Geografie din Romania, dupa rezultatele la PISA 2018, a cerut reintroducerea Geografiei ca materie de examen pentru Evaluare Naționala și Bacalaureat. Neregulile din invațamant au devenit tot mai evidente dupa afișarea rezultatelor PISA.

- New South Wales se confrunta vineri cu cel mai sever nivel de poluare inregistrat vreodata in acest stat australian dupa ce fumul degajat de incendiile extinse de vegetatie a dus la cresterea numarului persoanelor care au apelat la serviciile medicale si la scaderea vizibilitatii in traficul rutier,…