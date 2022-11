Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu victoria senatorului de Arizona Mark Kelly vineri seara, democrații sunt la doar un loc distanța de a pastra controlul asupra Senatului SUA, in timp ce toate privirile se indreapta catre Nevada, unde victoria pare sa fie de partea democraților. Victoria lui Kelly, care a fost ales in 2020 pentru…

- Senatorul democrat Mark Kelly a fost reales vineri in functie in Arizona, unul dintre statele decisive pentru controlul Senatului american, plasand partidul presedintelui Joe Biden la doar un singur vot distanta de pastrarea majoritatii in camera superioara, relateaza Reuters si AFP.

- Democrații se apropie tot mai mult de o posibila victorie in Senatul american dupa ce cele mai noi cifre ale numaratorii din Arizona arata o victorie democratului Mark Kelly in cursa, relateaza BBC.

- Partidul Republican este pe cale sa iși asigure controlul asupra Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, in vreme ce soarta Senatului sta in ultimele voturi numarate in statele-cheie Arizona și Nevada.

- Controlul ambelor camere ale Congresului SUA este inca in joc miercuri, cu Senatul care se reduce la un trio de curse netranșate și posibilitatea ca un tur de scrutin in Georgia sa decida din nou majoritatea, noteaza Politico. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In cele ce urmeaza vor fi formulate cateva intrebari importante - raspunsurile alegatorilor americani ne vor ajuta sa conturam o interpretare mai coerenta a votului din 8 noiembrie si sa cantarim efectele sale in viitorul pe termen mediu, inclusiv din perspectiva alegerilor prezidentiale din 2024. La…