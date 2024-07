Democrație de pâslă și ipocrizie de amvon Pentru ce-a facut in parlamentul de la Strasbourg, Diana Șoșoaca și-a primit cu varf și indesat perdaful pe care-l merita. Problemele de fond pe care avea de gand sa le enunțe in plen au fost compromise de forma in care le-a exprimat. Consecința? Toți s-au referit la „circ”, dar nimeni n-a reținut cauzele „circului”. Au reținut țipetele, dar nu și cuvintele țipate. Au vazut sacul negru de gunoi, dar le-a scapat detaliul ca, in Romania europeana, in așa ceva erau duși morții de covid de la morga spitalelor direct la cimitir. Au vazut icoanele, dar n-au ințeles ca acestea sugerau un protest in numele… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

