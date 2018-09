Cel mai probabil referendumul cerut de CpF va avea loc. Il voi boicota. De ce? Pentru ca „toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi" (art. 1, Declaratia Universala a Drepturilor Omului). Egalitatea in drepturi nu se voteaza, ea e o preconditie a vietii intr-un regim democratic. Adica abia ea face posibil votul egal pe orice alte teme, dar nu si invers: daca oamenii aleg sa traiasca intr-o democratie, ei asuma din capu (...)