- ‘Daca liderii nostri incearca sa ascunda adevarul sau oamenii incep sa accepte realitati alternative care nu mai sunt intemeiate pe fapte, atunci noi, in calitate de cetateni americani, suntem pe cale sa renuntam la libertatea noastra’, a spus Rex Tillerson intr-un discurs rostit la Virginia Military…

- Mike Pompeo, care a fost numit Secretar de Stat al SUA in locul lui Rex Tillerson, a depus juramantul pe 26 aprilie curent. Pompeo, in varsta de 54 de ani, este cel de-al 70-lea secretar de stat al Statelor Unire, funcție a carui prim reprezentat a fost Thomas Jefferson.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca tensiunile dintre Statele Unite si Rusia dupa un presupus atac chimic in Siria 'par sa se reduca', relateaza AFP. 'Dorim ca Statele Unite, Rusia si toate fortele coalitiei sa dea dovada de sensibilitate si, in prezent, (...) climatul…

- Demiterea secretarului de stat american Rex Tillerson de catre presedintele Donald Trump arata ca Statele Unite sunt 'hotarate sa se retraga din acordul nuclear' iranian, a declarat miercuri...

- Statele Unite ale Americii asteapta un raspuns din partea Coreei de Nord, afirma secretarul de Stat american, Rex Tillerson, notand ca regimul de la Phenianul nu a mai transmis nimic de cand presedintele Donald Trump a acceptat propunerea unei intrevederi cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un.

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a luat "de unul singur" decizia de a se intalni cu liderul Coreeei de Nord, Kim Jong-Un, afirma secretarul de Stat american, Rex Tillerson, in contextul in care hotararea a generat surprindere in Statele Unite, inclusiv in randul functionarilor de la Casa Alba.

- "Activitatea mea ca sef al diplomatiei este sa ma asigur ca nord-coreenii stiu ca pastram canalele de comunicare deschise", a spus el in emisiunea 60 Minutes care urmeaza sa fie difuzata duminica. "Ii urmaresc atent. Nu trimit prea multe mesaje pentru ca nu avem nimic sa le spunem pana in…