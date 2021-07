Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentul Ministerului Sanatatii: „Cifrele par bune, dar Romania nu e intr-o zona confortabila”. Ce restrictii ne asteapta in cazul unui val 4 al pandemiei Romania pare a traversa o perioada confortabila din punct de vedere pandemic, astazi, spre exemplu, fiind raportate 44 de cazuri noi de…

- Sunt alegeri anticipate, in 11 iulie, in Republica Moldova. 150 de secții de votare sunt organizate in afara țarii, iar 12 dintre ele vor fi deschise in Romania: doua in București și cate una in Iași, Suceava, Galați, Bacau, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Sibiu, Constanța, Craiova.

- Festivalul Filmului Francez (FFF) din Romania celebreaza 25 de ani de existenta cu o editie aniversara, de vara, care va avea loc in 12 orase din tara: Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Arad, Brașov, Braila, Constanța, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures. Filmele programate la Tirgu…

- Festivalul Filmului Francez (FFF) din Romania celebreaza 25 de ani de existenta cu o editie aniversara, de vara, care va avea loc intre 1 si 11 iulie, in 12 orase din tara: Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Arad, Brașov, Braila, Constanța, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures. Proiectiile…

- Festivalul Filmului Francez (FFF) din Romania celebreaza 25 de ani de existenta cu o editie aniversara, de vara, care va avea loc intre 1 si 11 iulie, in 12 orase din tara: Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Arad, Brașov, Braila, Constanța, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures. Proiectiile…

- Artistul francez Marc Fichel, acompaniat de Franck Seguy, va sustine in perioada 21-23 iunie un turneu cu trei concerte in Romania in cadrul Sarbatorii Muzicii 2021 - La Fete de la musique, informeaza un comunicat conform agerpres.. Marc Fichel (voce si pian) Franck Seguy (clarinet, acordeon si percutie)…

- Radu al Romaniei este membru non dinastic al Familiei Regale a Romaniei, titlul si calificativul sau nefiind transmisibile. A dobandit o licenta de la Universitatea de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti in 1984, fiind actor in Suceava, Iasi si Bucuresti si asistent universitar la Universitatea…

- Festivalul sarbatoreste cu o editie aniversara de vara care se va desfasura in perioada 1 - 11 iulie, la Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Brasov, Braila, Constanta, Sfantu Gheorghe, Sibiu si Suceava, conform agerpres. Potrivit unui comunicat al Institutului Francez, cinefilii sunt invitati…