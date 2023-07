Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR și liderul grupului senatorial, Claudiu Tarziu, susține ca PSD poarta o responsabilitate majora in scandalul azilelor groazei și-i reproșeaza premierului Marcel Ciolacu ca in intervenția sa publica pe aceasta tema „a evitat cu grija sa pronunțe numele…

- Și ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a luat, vineri, 7 iulie, atitudine in legatura cu situatia dramatica de la azilele de batrini din Ilfov. Domnia sa a facut urmatoarea declarație: „Sunt femeie, mama, ministru al Justiției! Nu e calitate in care sa nu ma revolt ca toți acei batrani din centrele…

- Primarul din Voluntari susține ca nu știa ce se intampla in azilele groazei. Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, susține ca nu avea cunoștința despre situația din azilele groazei, in care mai mulți batrani erau ținuți in condiții inumane. 100 de persoane au fost salvate marți de DIICOT .…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut, vineri, ministrului Muncii sa demita conducerea Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS) Ilfov. El a mai cerut și demiterea Autoritații Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitați.

- Dupa scandalul „azilelor groazei” din Voluntari și Afumați, unde persoanele varstnice cazate acolo erau tratate mai rau ca și animalele, fiind supuse la umilințe greu de imaginat, autoritațile anunța controale la nivel național pe tot ceea ce inseamna camine de batrani. Și in Maramureș avem destule…

- Ies la suprafața noi dezvaluiri in cazul azilelor groazei din Ilfov. Victimele erau batute de angajați si lasate in conditii mizere, dupa cum reiese din stenogramele de la dosar. Mai mult, personalul le fura batranilor chiar și mancarea și hainele trimise de familii.

- Zeci de suspecți au fost audiați in cazurile azilelor groazei si reținuți pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, fals in declarații, fals intelectual, fals material in inscrisuri oficiale și delapidare.

- Descinderi marți dimineața la trei camine de batrani din Voluntari și Ilfov. Acolo, oamenii legii au descoperit 100 de varstnici care erau umiliți, neingrijiți, lasați flamanzi și in mizerie. Cei care dețin aceste centre au format un grup infracțional organizat in 2020, iar de atunci și pana acum au…