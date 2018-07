Stiri pe aceeasi tema

- Pavel Lucescu, unul dintre cei doi strategi de campanie ai lui Andrei Nastase, noul primar ales al Chisinaului, acuza serviciile secrete romanesti si autoritatile de la Bucuresti ca-l apara pe liderul PDM, controversatul om de afaceri Vladimir Plahotniuc.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, atenționare cod galben pentru București și alte opt județe din țara.Potrivit ANM, este cod galben de ploi in județele Giurgiu, Dambovița, Ilfov pana la ora 20. Sunt posibile frecvente descarcari electrice, averse ce vor cumula…

- Medicii de familie se plang de faptul ca nu pot elibera retete de mai bine de o saptamana si nu pot valida serviciile medicale pe care le acorda pacientilor. De altfel, cateva zeci de medici de familie din Bucuresti si Ilfov s-au adunat in fata sediului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate din Capitala,…

- Cateva zeci de medici de familie din Bucuresti si Ilfov s-au adunat in fata sediului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate din Capitala, unde protesteaza, fiind nemultumiti de „functionarea dezastruoasa” a sistemelor informatice gestionate de CNAS.

- Medici de familie din Bucuresti si Ilfov protesteaza, la aceasta ora, in fata sediului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate din Capitala, nemultumiti de „functionarea dezastruoasa” a sistemelor informatice gestionate de CNAS.

- Un accident rutier a avut loc, marti dimineata, pe DN 1, in localitatea Saftica, judetul Ilfov, un autoturism lovind usor un motociclist care nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulatie, anunta Agerpres. Potrivit Centrului Infotrafic, traficul rutier este restrictionat in zona pe banda…

- Politistii fac marti dimineata sase perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Mures si Constanta intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 560.000 de lei in domeniul comertului intracomunitar cu materiale de constructie. Totodata, in acelasi dosar sunt formulate si acuzatii de spalare…

- Potrivit unei decizii adoptate in Comitetul Executiv al partidului desfașurat luni, in luna mai, PSD va organiza un mare miting in Capitala. Prin aceasta adunare care se dorește a fi uriașa, PSD vrea sa susțina familia tradiționala, dar și Guvernul Dancila și programul de guvernare.