- Mai mulți juriști din Republica Moldova dezaproba intenția partidului de guvernare de a modifica Legea cu privire la Procuratura, astfel incat sa existe posibilitatea demiterii Procurorului General, dupa evaluarea activitații acestuia. Potrivit experților, se creeaza un precedent periculos care instituie…

- Presedintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea, considera ca legea nu trebuie modificata de fiecare data cand guvernarii nu ii place procurorul general. Declaratia a fost facuta in contextul in care ministrul Justitiei, Sergiu Litvinenco, a propus modificarea legii cu privire…

- Legea nu trebuie modificata de fiecare data cind guvernarii nu ii place procurorul general. Cu un asemenea comentariu a venit președintele Centrului de Resurse Juridice (CRJ), Vladislav Gribincea, la inițiativa deputatului PAS, ministru al Justiției, Sergiu Litvinenco, prin care dorește sa fie create…

- Un proiect de lege care ar permite eliberarea din funcție a procurorului general a fost inregistrat in Parlament. Autorul proiectului este deputatul PAS, noul ministru al Justiției, Sergiu Litvinenco, scrie deschide,md „Am inregistrat un proiect de lege care vine sa modifice Legea cu privire…

- Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a anunțat ca a propus un proiect de lege care prevede evaluarea activitații procurorului general și instituirea raspunderii disciplinare a acestuia. Potrivit ministrului, ambele mecanisme prevad posibilitatea demiterii procurorului general, in cazuri intemeiate,…

- Unul dintre vicepreședinții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Sergiu Litvinenco sau Olesea Stamate ar putea sa ajunga in Executiv, a declarat președintele Parlamentului in cadrul emisiunii Moldova in Direct de la Moldova 1. Sergiu Litvinenco s-a regasit pe lista eventualilor miniștri in Guvernul…

- Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon ar fi parasit Republica Moldova. Acesta ar urma sa solicite azil politic in Marea Britanie. Deputatul PAS Sergiu Litvinenco a dat de inteles ca fuga lui Platon ar fi fost coordonata cu procurorul general, Alexandru Stoianoglo