DEMITEREA care zguduie Europa: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp Șeful serviciilor secrete din Germania, Hans-Geaorg Maassen va fi concediat dupa ce a fost criticat in ultimele saptamani pentru ca ar fi distribuit membrilor AfD rapoarte guvernamentale confidentiale si ca a sfatuit partidul cum sa evite sa fie supravegheati de agentia sa. El a fost criticat si pentru ca a pus la indoiala autenticitatea videoclipurilor in care sunt aratate violentele din timpul unor proteste fata de imigranti din Chemnitz. Mai multe, pe Capital.ro . Citeste articolul mai departe pe money.ro…

