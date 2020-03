Demitere urmată de anchete penale şi disciplinare la liceul din Dăbuleni Scandalul continua la Liceul „Constantin Brancoveanu“ din Dabuleni. Managerul unitatii scolare Luminita Diaconu a fost demis din functie pe 2 martie prin decizia Inspectoratului Scolar Judetean Dolj. Masura a fost luata dupa ce mai multi elevi au ajuns la spital intoxicati cu o substanta, folosita la dezinfectarea claselor. Managerul a refuzat sa faca procesul de predare-primire. Mai mult decat atat, in noaptea de 3 pe 4 martie ar fi intrat in unitatea scolara, motiv pentru care politistii au intocmit un dosar penal pentru comiterea infractiunii de violare a sediului profesional. Schimbari in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

