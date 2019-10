Stiri pe aceeasi tema

- Lev Parnas si Igor Fruman, nascuti respectiv in Ucraina si Belarus insa fiind in prezent cetateni americani, sunt acuzati ca au ascuns originea straina a donatiilor facute in 2018 pentru campanii electorale, potrivit actului de acuzare emis de un procuror din Manhattan. Cei doi barbati, care…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate, transmite miercuri AFP, preluata de Agerpres. "Ajung la concluzia ca ceea ce este pe…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate, transmite miercuri AFP. "Pe masura ce aflu din ce in ce mai mult in fiecare…

- "Ceea ce se intampla acum este cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane", a afirmat Trump intr-un mesaj video postat pe Twitter. Liderul de la Casa Alba a sustinut ca opozitia democrata "vrea sa confiste totul", mentionand ca este vorba de arme, servicii medicale, dar si de…

- Intrebat daca presedintele american Donald Trump a facut presiuni asupra sa in timpul unui apel telefonic in luna iulie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca nimeni nu poate exercita presiuni asupra lui, cu exceptia fiului sau in varsta de 6 ani, relateaza Reuters si media ucrainene,…

- Comisiile pentru Informatii, Supraveghere si Afaceri Externe din Camera Reprezentantilor au trimis marti o scrisoare oficiala Presedintiei SUA prin care cer transmiterea stenogramelor conversatiilor lui Donald Trump, pe fondul suspiciunilor ca acesta ar fi cerut Ucrainei investigarea fostului vicepresedinte…

- Camera Reprezentantilor din SUA a cerut oficial Casei Albe prezentarea stenogramei conversatiilor presedintelui Donald Trump cu omologul sau din Ucraina, Volodimir Zelenski, iar, in cazul unui refuz, echipa lui Joseph Biden a anuntat ca ar putea fi declansata procedura demiterii.Comisiile…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a manifestat duminica speranta ca va fi posibila publicarea conversatiei avute cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, in care democratii sustin ca Trump i-ar fi cerut acestuia din urma investigarea fiului fostului vicepresedinte Joe Biden, in timp ce…