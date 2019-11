”15 noiembrie – Marea păcăleală?!”

Luna noiembrie este luna în care volumul vânzărilor generate de campaniile de reducere din cadrul evenimentului comercial Black Friday atinge zece la sută din totalul vânzărilor de bunuri realizate de-a lungul unui an.