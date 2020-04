Demitere neașteptată la Finanțe. Care a fost motivul Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Mihai Mandreș a revenit in aceasta funcție la Finanțe in ianuarie anul curent tot printr-o decizie a premierului Orban. In 2014, Mandreș a mai fost secretar de stat, funcție pe care a ocupat-o atunci vreme de doar cateva saptamani. Fost arbitrajist șef la ING Bank in perioada 2008-2009, Mandreș a mai fost vicepreședinte al Eximbank timp de doua luni (octombrie-decembrie 2012), iar din 2013 s-a transferat in AGA la CEC Bank. Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Mihai Mandreș a revenit in aceasta funcție la Finanțe in ianuarie anul curent tot printr-o decizie a premierului Orban. In 2014, Mandreș a mai fost secretar de stat, funcție pe care a ocupat-o atunci vreme de doar saptamani. Fost arbitrajist șef…

- Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Mihai Mandreș a revenit in aceasta funcție la Finanțe in ianuarie anul curent tot printr-o decizie a premierului Orban. In 2014, Mandreș a mai fost secretar de stat, funcție pe care a ocupat-o atunci vreme de doar saptamani. Fost arbitrajist șef…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat joi la Digi24 ca in curand Romania va putea produce un milion de maști de protecție pe zi, iar prețul indicat de producatori este de aproximativ 2 lei fara TVA. Pe de alta parte, ministrul a mai spus ca nu crede ca este cazul plafonarii prețului la…

- KeysFin, unul din principalii jucatori de pe piata locala de business information, lanseaza o aplicatie utila pentru antreprenorii si angajatii romani prin care acestia pot accesa cele mai multe informatii de business gratuite despre companiile din Romania. Aplicatia KeysFinder ofera accesul…

- Senatorul PSD, Daniel Zamfir, susține ca PNL a ales sa-l susțina pe Nicușor Dan pentru ca sondajele le-au aratat acestora ca s-au prabușit. Zamfir considera ca aceasta decizie a PNL arata faptul ca electoratul nu mai are incredere in liberali și aceștia nu au un candidat cu șanse la Capitala.Citește…

- Iata declarațiile oficiale ale ministrului Vela: "Avem posibilitatea de 4000 de locuri de carantina la nivel național. O cifra confortabila. In ceea ce privește locurile de spitalizare, avem 2500 de paturi din toate spitalele de boli infecțioase din Romania, iar 95 sunt paturi de terapie intensiva.…

- Fostul politician va trebui sa o convinga pe Manuela Orzata, judecatoarea pe care a recuzat-o luna trecuta in acest caz intrucat ea a semnat un memoriu initiat de Forumul Judecatorilor din Romania in care se cerea apararea justitiei ca urmare a unor declaratii facute de Dragnea. Cererea de recuzare…

- Cele 25 de ordonanțe de urgența adoptate marți de Guvern nu mai pot fi publicate in Monitorul Oficial, intrucat a fost publicata decizia prin care Guvernul este demis prin moțiune de cenzura, a declarat Toni Grebla, pentru MEDIAFAX.„Ordonanțele de urgența ale Guveernului care nu au fost transmise…