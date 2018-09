Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul bulgar al Agriculturii a realizat in numai patru saptamani mare parte din gardul pe care a decis sa-l amplaseze la granita cu Romania pentru a preveni raspandirea pestei porcine africane in Bulgaria, dar acest gard a condus la demisia sefului agentiei forestiere bulgare, Grigor Gogov,…

- Ministerul bulgar al Agriculturii a realizat in numai patru saptamani mare parte din gardul pe care a decis sa-l amplaseze la granita cu Romania pentru a preveni raspandirea pestei porcine africane in Bulgaria, dar acest gard a condus la

- Autoritatea pentru Siguranța Alimentara din Bulgaria a luat masuri suplimentare de control la granița fiind interzisa introducerea in țara a produselor din carne de porc, cu scopul prevenirii patrunderii pe teritoriul țarii a virusului pestei porcine africane, transmite MAE, intr-o

- Avand in vedere efectele dezastruoase pentru Romania ale crizei pestei porcine africane, ii cer ministrului Agriculturii, Petre Daea, sa se implice direct in managementul crizei. Cea mai importanta problema pe care ministerul trebuie sa o aiba in vedere este izolarea focarelor, astfel incat sa nu ajungem…

- "Romanii nu vor ramane fara porci din cauza virusului pestei porcine africane", a dat asigurari ministrul Agriculturii, Petre Daea. "Le spun tuturor cetatenilor din Romania ca suntem in stare sa producem urgent pentru a inlocui pierderile acestea dupa ce trece acest foc si reusim sa dezinfectam zona…

- Nu exista antidot, nici vaccin si nu exista medicamente impotriva pestei porcine, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea, care precizeaza ca singura metoda este sacrificarea animalelor. Acesta subliniaza ca a fost izolat focarul pe granita cu Ucraina, dar fermierii romani au fost nevoiti sa ucida…

- Autoritatile bulgare au initiat procedurile pentru construirea unui gard la frontiera cu Romania, in scopul blocarii raspandirii pestei porcine africane, informeaza presa de la Sofia, potrivit Mediafax.Procedurile de pregatire a terenurilor pentru construirea gardului pe segmente ale frontierei…

- Sofia a inceput pregatirea unui teren la granita cu Romania unde se va construi un gard pentru a preveni intrarea mistretilor, responsabili de raspandirea virusului pestei porcine africane (PPA), in conditiile...