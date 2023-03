Demisii pe capete din poliție. Nu mai suportă salariile de mizerie Satui de promisiuni și de salariile umilitoare, polițiștii au inceput sa demisioneze pe banda rulanta. Numarul demisiilor din 2022 s-a dublat fața de anii anteriori, iar lucrul este cu atat mai serios cu cat demisia in primii 10 ani de activitate inseamna plata de catre polițiști a sumei de 20.000 de lei, care reprezinta costurile […] The post Demisii pe capete din poliție. Nu mai suporta salariile de mizerie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile pascale se anunța mult mai scumpe anul acesta. Carnea de miel va costa mai mult in 2023, comparativ cu anul precedent. Crescatorii de ovine spun ca sunt nevoiți sa creasca prețurile pentru ca totul s-a scumpit sa altfel dau faliment. Mielul pentru masa de Paște va fi mai scump anul acesta.…

- UPDATE ora 16:40: Adolescenta a fost gasita in jurul orei 16:00 intr-o casa din localitatea Vad, comuna Șercaia, județul Brașov. „Minora este in acest moment condusa la sediul IPJ Sibiu pentru audieri in vederea lamuririi tuturor circumstanțelor dispariției sale. Cercetarile sunt continuate la nivelul…

- Un fost chestor de politie a fost gasit mort, sambata, in camera de hotel in care era cazat. Descoperirea socanta a fost facuta chiar de sotia acestuia.Medicii ajunsi la fata locului au incercat sa faca manevrele de resuscitare, insa nu au putut decat sa declare decesul. Din primele informatii, nu s…

- Deputatul AUR de Constanta Dumitru Focsa si-ar fi agresat sotia, in noaptea de miercuri spre joi, femeia refuzand sa mearga la spital. Politistii fac cercetari in acest caz pentru comiterea infractiunii de violenta in familie. Inspectoratul de Politie al Judetului Consta ...

- Poliția din Bacau a anunțat deschiderea unui dosar penal in cazul localnicilor din Berzunți care au defilat in costume de soldați ruși, cu simbolul Z pe mașini. „Un astfel de dosar nu are nicio șansa sa ajunga in instanța”, susține avocatul Vlad Hosu. Iata argumentele sale. Oficialii Inspectoratului…

- Mai mulți tineri sunt cautați de oamenii legii, dupa ce au fost surprinși de camerele de supraveghere cum distrug bunul public. In imaginile video se observa cum aceștia s-au urinat pe aleea Grigore Vieru, dupa ce au distrus și coșuri abia instalate, transmite Echipa.md . Poliția incearca sa identifice…

- Politistii au fost sesizati, duminica, in jurul orei 00.30, prin apel la 112, cu privire la faptul ca mai multe persoane sunt implicate intr-un scandal, in fata unui hotel din municipiul Slatina, informeaza Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ), intr-un comunicat.“Din primele verificari, politistii…

- In perioada sarbatorilor de iarna, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti impreuna cu reprezentanti ai Directiei Sanitara-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Directiei de Sanatate Publica si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, au intensificat…