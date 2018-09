Stiri pe aceeasi tema

- Politia peruana a arestat 11 persoane in raiduri legate de un urias scandal de coruptie implicand sistemul judiciar al tarii si care a provocat furie la scara larga, a anuntat Ministerul de Interne duminica, citat luni de dpa, potrivit Agerpres. Printre cei arestati in aceste raiduri la care…

- Premierul Viorica Dancila va participa astazi, 4 iulie, la Salonic, la a patra reuniune cvadrilaterala la nivel inalt Romania – Bulgaria – Grecia – Serbia. Discuțiile de la Salonic se vor concentra pe tematicile de interes dezvoltate in cadrul reuniunii similare gazduite de prim-ministrul Viorica Dancila…

- Bulgaria va depune cererea de aderare la zona euro cel mai probabil in data de 14 iulie, a declarat joi premierul Boiko Borisov, transmite Reuters. Bulgaria vrea sa depuna cererea de aderare la zona euro in...

- Numarul persoanelor care traiesc in conditii de saracie in Italia a ajuns in 2017 la cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani, conform unui raport al Biroului de Statistica Italian (ISTAT) publicat marti si citat de Reuters.

- Principalul partid de opozitie din Bulgaria a depus o motiune de cenzura fata de premierul Boiko Borisov, pe care l-a acuzat ca a esuat in combaterea infractionalitatii si in reformarea serviciilor de securitate ale tarii, informeaza miercuri Reuters. Oricum, aceasta incercare a Partidului Socialist…