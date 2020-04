Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a facut o scurta vizita la Timisoara, in cursul zilei de astazi. El a fost la Spitalul “Victor Babes”, apoi la Primaria Timisoara, urmand ca, in aceasta seara, sa ajunga si la punctul de frontiera Cenad. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a fost in vizita la Arad, acolo…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, se afla, miercuri, in vizita in judetul Arad, la Spitalul Judetean, pentru a verifica modul in care este primit un pacient care nu stie ca este infectat cu coronavirus, el declarand ca nu se poate vorbi de neglijenta, in privinta infectiilor din acest spital, dar ca…

- Bilanțul deceselor din cauza Covid-19 crește la 29, dupa ce inca trei persoane au murit astazi. Toate persoanele decedate sunt din județul Arad, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Decesul 27: Femeie, 71 ani din Arad, cunoscuta cu diabet zaharat, s-a internat la Spitalul Județean, secția Boli Infecțioase…

- Grupul de Comunicare Strategica a comunicat inca 4 decese confirmate cu COVID-19. Cazul 19. Barbat, 56 ani, din judetul Dambovita, hemodializat la un Centru de dializa, internat inițial la Spitalul de Urgența București Floreasca, transferat in data de 23.03.2020, atunci cand a fost confirmat pozitiv…

- Situatie grava semnalata de Asociatia Salvital Hunedoara. Reprezentatii acesteia sustin ca paramedicii au fost trimisi luni, 16 martie, la un pacient care prezenta simptome de coronavirus, fara echipamente de protectie.Angajatii trimisi la caz si-au cumparat din banii lor combinezoane de unica folosinta…

- Ministrul sanatatii, Victor Costache, a declarat joi, in debutul sedintei de guvern, ca sunt luate toate masurile si ca Romania este pregatita in cazul in care vor fi confirmate cazuri de infectie cu temutul virus din China. "Pe teritoriul Romaniei nu exista niciun caz de infectie cu coronavirus. Ultima…

- Situatie alarmanta in domeniul cercetarii din tara noastra. Peste 30 de angajati ai Institutului de Cercetari Juridice, Politice si Sociologice risca sa ajunga someri, deoarece institutia n-a primit inca finantarea pentru acest an.

- ■ acesta vizeaza respectarea actelor normative privind construirea si functionarea obiectivelor cu activitati de risc ■ unitatile sanitare vor primi termene de conformare si sanctiuni contraventionale ■ se vor stabili si termenele recontroalelor ■ dupa crima de la Spitalul Judetean, cind directoarea…