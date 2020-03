Stiri pe aceeasi tema

- Romania se apropie de scenariul 4 Romania va depasi numarul de 2.000 de persoane infectate cu coronavirus si va trece in scenariul 4 la inceputul acestei saptamani. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a precizat, la Digi 24, ca varful epidemiei in Romania ar putea fi la jumatatea lunii aprilie, potrivit…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca pentru scenariul patru al epidemiei de coronavirus este prevazut ca cei infectați, care au rude in varsta de pets 65 de ani, sa ramana in carantina, nu in izolare acasa, scrie Agerpres.Ministrul Sanatatii Nelu Tataru, a declarat ca pentru scenariul patru…

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a declarat, vineri, la Digi24, ca Romania va ajunge la peste 2.000 de infectari, adica in scenariul 4 al epidemiei de coronavirus in cateva zile. Rafila a spus ca cel mai tare il ingrijoreaza capacitatea de la Terapie Intensiva, pentru…

- Angajații romani se tem mai degraba de recesiune decat de infectarea cu coronavirus, arata datele unui sondaj efectuat de platforma de recrutareBestJobs. Aceasta este principala ingrijorare pentru unul din doi respondenți, urmata de temerea ca ar putea contacta virusul (31,1%) sau ca ar putea sa-și…

- Medicul Dorel Sandesc, presedintele Asociației de Anestezie și Terapie Intensiva din Romania, a dezvaluit realitatea ingrijoratoare din spitale. Ce se va intampla cu pacienții, in momentul in care epidemia de coronavirus va atinge apogeul?

- Pana la ieșirea din situația actuala creata de raspandirea COVID-19, evenimentele care reunesc mai mult de 50 de persoane in spații inchise sunt interzise prin decizia Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența. Astfel, se impune restricționarea activitaților culturale, științifice, artistice,…

- Trei politicieni PNL au fost confirmati cu coronavirus, sambata, numarul imbolnavirilor ajungand la 102. Este vorba despre un deputat, primarul municipiului Deva si un administrator public/, care au participat la aceeasi sedinta cu Vergil Chitac, confirmat anterior. Autoritatile intra in scenariul 3.

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Nelu Tataru a explicat, ieri, ca Romania se afla momentan in scenariul 2 al epidemiei de coronavirus, respectiv 26-100 de persoane infectate, in care preventia este in continuare extrem de importanta. Scenariul presupune transmitere in comunitate, adica infectarea…