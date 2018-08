Stiri pe aceeasi tema

- Trei ministri bulgari, printre care si cel de interne, au demisionat vineri, la o saptamana dupa un grav accident de autocar care a facut 17 morti si a starnit reactii puternice si acuzatii de coruptie,...

- Cel putin 16 persoane au murit dupa ce un autocar ce transporta turisti s-a rasturnat de pe un drum cu serpentine si a cazut intr-o prapastie in apropierea orasului Svoghe din Bulgaria, a anuntat ministrul de Interne Valentin Radov, relateaza site-ul agentiei...

- Un accident de autocar produs sambata dupa-amiaza s-a soldat cu cel puțin 16 morti. Accidentul a avut loc pe un drum cu serpentine din apropiere de Svoghe, localitate din nord-vestul Bulgariei, citeaza agerpres.ro.

- Un autocar s-a rasturnat intr-o prapastie in Bulgaria. In urma accidentului, cel puțin 15 persoane au murit. Alte 27 de persoane au fost ranite La fața locului au fost trimise mai multe echipe de...

- Un autocar s-a rasturnat intr-o prapastie in Bulgaria. Cel puțin 15 persoane au murit, iar alte 27 au fost ranite in accident, a anunțat presa bulgara. La fața locului au fost trimise mai multe echipe de intervenție. Accidentul a avut loc sambata, pe drumul care leaga Sofia de orașul Svoge. Potrivit…

- Cel mai grav rutier din istoria țarii noastre a avut loc in anul 1980, atunci cand un autobuz plin cu 48 de calatori s-a prabușit intr-o mlaștina din județul Botoșani. Pe 29 iunie 1980, pe un drum din judetul Botosani, la granita cu Suceava, avea sa aiba loc unul dintre cele mai cumplite accidente…

- Un autocar inmatriculat in Romania, avand la bord 48 de pasageri, a fost implicat, joi, intr-un accident in apropierea localitatii Vidin din Bulgaria, 11 romani fiind raniti usor, anunta Ministerul Afacerilor Externe. Ulterior, romanii raniti au fost externati din spital ...

- "Ambasada Romaniei la Sofia urmareste indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs la data de 7 iunie 2018, in apropierea localitatii Vidin, in care a fost implicat un autocar inmatriculat in Romania, avand la bord 48 de pasageri. (...) Conform datelor obtinute de reprezentantii ambasadei,…