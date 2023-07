S-au anunțat mai multe plecari din Executivul de la Chișinau. Nu mai puțin de trei miniștri din Guvernul condus de catre Dorin Recean și-au depus demisia. Informația a fost facuta publica, vineri, chiar de catre premierul Republicii Moldova. Și-au depus demisia ministrul de Interne, Ana Revenco, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Lilia Dabija și ministrul […] The post Demisii in Guvernul de la Chișinau. Cine sunt cei trei miniștri care pleaca din Executivul Recean - VIDEO first appeared on Ziarul National .